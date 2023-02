Hannover: "Letzte Generation" beschmiert Ernst-August-Denkmal

Stand: 06.02.2023 14:36 Uhr

Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montag in Hannover das Ernst-August-Denkmal beschmiert und davor protestiert. Am Morgen hatten sie den Verkehr am Deisterkreisel lahm gelegt.