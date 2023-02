Stand: 06.02.2023 08:24 Uhr Hannover: 91.000 Besucher auf der Freizeitmesse ABF

Am Sonntag ist die Freizeitmesse ABF in Hannover zu Ende gegangen. Den Veranstaltern zufolge kamen mehr als 91.000 Besucher auf das Messegelände. Das seien nur etwas weniger als 2020, teilt die Deutsche Messe AG mit. 500 Aussteller haben über die Themen Urlaub, Caravaning und Camping sowie Fahrrad und Outdoor informiert. Auf der ABF waren rund 300 Aussteller weniger vertreten als noch vor der Corona-Pandemie. Gründe seien nach Angaben der Veranstalter unter anderem Lieferschwierigkeiten und Personalprobleme. Außerdem hätten einige Firmen die Corona-Krise nicht überlebt. Die Besucher waren dennoch in Kauflaune. Fast jeder Zweite habe auf den beiden Messen Geld ausgegeben. Im Durchschnitt waren es mehr als 1.000 Euro pro Person. Im Rahmen der ABF fand auf dem Messegelände außerdem die Bau- und Gartenmesse "B.I.G." statt.

