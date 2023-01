Grippe: Krankheitswelle auch in Niedersachsen rückläufig

Stand: 19.01.2023 16:59 Uhr

Die Zahl der Grippe-Erkrankungen in Niedersachsen geht deutlich zurück. In der vergangenen Woche wurden nur fünf Fälle von Influenza an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Ist die Grippewelle vorbei?