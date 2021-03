Flughafen Hannover: Tuifly bringt Fluggäste nach Mallorca Stand: 21.03.2021 12:13 Uhr Nach monatelangen Reisebeschränkungen sind am Sonntag zwei Flugzeuge am Flughafen Hannover gestartet. Das Ziel: Mallorca.

Um 10.20 Uhr hob der erste Flieger mit rund 160 Passagieren ab. Die zweite Maschine startete rund 40 Minuten später und war ausgebucht, wie ein Sprecher von Tuifly mitteilte. Weitere Fluggesellschaften wie Condor und Eurowings wollen in den kommenden Tagen von Hannover aus durchstarten. Auch hier ist Palma das Ziel. Die Anzahl der Flüge sei allerdings nicht mit dem normalen Oster-Geschäft vergleichbar, sagte eine Flughafen-Sprecherin. Das vorläufige Ende der Beschränkungen für mehrere Ferienregionen in Spanien und das Auslaufen der Reisewarnung für die Balearen machen die Reisen möglich.

Weil: "Entscheidung revidieren"

Am Sonntag forderte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine erneute Reisewarnung für die beliebten spanischen Ferienregionen, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Demnach nannte Weil die Aufhebung einen "schweren Fehler". Es sei das Beste, "die Bundesregierung würde ihre Entscheidung revidieren“. Wenn Menschen aus ganz Europa über Ostern auf Mallorca zusammen kämen, berge das die Gefahr eines neuen Corona-Hotspots. Derweil gibt es vor dem Bund-Länder-Gipfel am Montag offenbar Pläne im Bundeskanzleramt, den Lockdown bis in den April hinein zu verlängern.

Dehoga fühlt sich "verraten"

Während Mallorca-Reisen offenbar boomen, machen Hoteliers und Gastronomen in Deutschland lange Gesichter. "Für uns Gastronomen war es ein Schlag in die Magengrube, als diese Nachricht mit Mallorca kam", sagte der Vorsitzende des Stadtverbands Wilhelmshaven des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Olaf Stamsen in der vergangenen Woche. "Wir haben uns verraten gefühlt von der bundesdeutschen Politik, diese Gebiete freizugeben." Stamsen sagte, dass es auch in Deutschland Regionen mit niedrigen Inzidenzen gebe und Hotels und Gaststätten umfassende Hygienestrategien erarbeitet hätten.

