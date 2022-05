Stand: 06.05.2022 07:45 Uhr Feuer in Hildesheimer Haus - Bewohner mit Leitern gerettet

Am Donnerstagnachmittag ist in einem Wohnhaus in Hildesheim ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr brannte im Eingangsbereich eine Altpapiertonne, außerdem rauchte es aus verschiedenen Fenstern des Gebäudes. Auf einem Balkon befanden sich fünf Personen, die über Leitern gerettet werden mussten., darunter auch zwei Kinder. Ins Krankenhaus musste niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

