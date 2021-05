Stand: 17.05.2021 07:12 Uhr Fahrrad-Ausflüge liegen in Niedersachsen im Trend

Drei niedersächsische Rad-Fernwege gehören zu den beliebtesten in Deutschland: Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) landete das Aller-Leine-Tal auf Rang vier, das Emsland auf Rang fünf und das Weserbergland auf Rang neun. Am beliebtesten war laut ADFC im vergangenen Jahr der Elberadweg. Fahrradausflüge lagen 2020 generell im Trend. Durchschnittlich machten Radfahrer 16 Touren im Jahr, ein Jahr zuvor waren es nur neun, berichtet der Fahrradclub. Viele Touristikagenturen in Niedersachsen gehen davon aus, dass Tagesausflüge auch in diesem Jahr weiter angesagt sind.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.05.2021 | 06:00 Uhr