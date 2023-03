Stand: 26.03.2023 11:57 Uhr Einbrecher lassen es sich am Schwenkgrill gutgehen

In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) sind in der Nacht zu Samstag offensichtlich ziemlich entspannte Diebe unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, öffneten die Unbekannten einen Pavillon auf dem Krammarkt. Dort stand ein Schwenkgrill, den die Einbrecher in Betrieb nahmen. Sie grillten allem Anschein nach die restlichen Bratwürste und aßen sie direkt vor Ort. Mit Ketchup und Co. waren die Täter laut Polizei "sehr verschwenderisch": Sie beschmierten das Innere des Pavillons großzügig mit Soßen. Beim Verlassen des Tatorts nahmen sie dann auch noch den Feuerlöscher mit. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05721) 98 220.

