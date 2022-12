Stand: 30.12.2022 11:15 Uhr Coppenbrügge: Zigarettenautomat mit Böllern gesprengt

Unbekannte haben in Coppenbrügge im Kreis Hameln-Pyrmont vergangene Nacht einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Anwohnerinnen und Anwohner hörten am frühen Morgen einen lauten Knall. Nachdem sich die Rauchschwaden aufgelöst hatten, beobachteten Zeugen, wie zwei Männer Zigarettenschachteln einsammelten und in einem Kleinwagen flüchteten, berichtet die Polizei. Sie fahndete sofort nach den Tätern, allerdings bisher ohne Erfolg. Die Ermittler nehmen an, dass die Männer den Automaten mit Böllern sprengten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.12.2022 | 13:30 Uhr