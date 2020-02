Stand: 20.02.2020 12:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Clan-Boss in der MHH: Ausweisung zugestellt

Der mutmaßliche Clan-Boss in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat nach Informationen des NDR in Niedersachsen eine Ausweisungsverfügung der Stadt Hannover erhalten. Sie soll ihm am Krankenbett überreicht worden sein und gilt ab sofort. Die Verfügung soll dem Patienten deutlich machen, dass er unerwünscht sei, hieß es aus beteiligten Kreisen. Das niedersächsische Innenministerium hat die Information am späten Donnerstagvormittag bestätigt. Demnach ist der Mann verpflichtet, "das Bundesgebiet umgehend zu verlassen", heißt es in einer Mitteilung. "Die Ausweisungsverfügung wurde notwendig, da von dem Aufenthalt des Patienten in der MHH eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht."

Gesundheitszustand kann Ausreise verhindern

Wann der Mann der Verfügung nachkommt, ist unklar. Zum einen kann Igor K. gegen die Aufforderung klagen. Zum anderen macht das Aufenthaltsgesetz eine Abwägung möglich: Ein möglicher schwerwiegender Grund für einen vorläufigen Verbleib könnte der Gesundheitszustand des Patienten sein. Der mutmaßliche Clan-Boss soll schwere Verletzungen an Armen und Beinen haben und gestern erneut operiert worden sein.

Sicherheitsbehörden prüfen Alternativen

Bei der Polizei sind nach Informationen des NDR in Niedersachsen verschiedene Alternativen durchdacht worden. Solange die von der Stadt Hannover beschlossene Ausweisung des 35-Jährigen nicht vollzogen sei, bestehe weiterhin Bedarf an einer Entscheidung über Schutzgewahrsam. Das würde im konkreten Fall bedeuten, dass der Mann aus der Medizinischen Hochschule Hannover in ein Gefängniskrankenhaus verlegt werden könnte. Eine Verlegung des Patienten in das Justizvollzugskrankenhaus Lingen sei aus gesundheitlichen Gründen gescheitert, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Rande einer Veranstaltung in Hannover.

Streit über die Kosten des Polizeieinsatzes

Der Montenegriner war am 7. Februar schwer verletzt nach Hannover transportiert und in der MHH aufgenommen worden. Dort stellte sich nach Angaben des Chefarztes der Unfallchirurgie, Christian Krettek, heraus, dass es sich um ein hochrangiges Clan-Mitglied handeln sollte, das in einer Klinik in Montenegro unter massivem Polizeischutz gestanden hatte. Daraufhin informierte die Klinik die Polizei, die Beamten zum Schutz des Mannes abstellte. Seit dem 10. Februar schützt ein großes Polizeiaufgebot das Universitätskrankenhaus im Stadtteil Roderbruch. Über die Kosten des Einsatzes ist ein heftiger Streit entbrannt. Mitarbeitende der Klinik werden zum Teil von Besuchern angegangen.

