Bestechlichkeit? Polizist ab heute vor Gericht

Es sind schwere Vorwürfe, wegen derer sich ein Polizist vor dem Landgericht Hannover verantworten muss. Er soll interne Erkenntnisse und Informationen der Polizei an Dritte verkauft und auf Wunsch eines Auftraggebers auch gezielt beschafft haben. Der Prozess gegen den Beamten sowie zwei weitere Angeklagte beginnt heute.

Handel mit internen Erkenntnissen

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit und Verletzung von Dienstgeheimnissen vor. Der Polizist soll von September 2014 bis Dezember 2016 bei der Polizei Hannover gearbeitet und im Nebenberuf privat ermittelt und observiert haben. Dabei habe er, so der Vorwurf, dienstliche Erkenntnisse aus polizeiinternen Informationssystemen "interessierten Dritten angeboten". Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beamten außerdem vor, mehrfach GPS-Tracker an Fahrzeugen von Personen angebracht zu haben, die er beobachtete. Weitere Beamte waren mutmaßlich beteiligt: Die Informationen soll sich der Mann gegen Bezahlung von Kollegen beschafft haben.

Monatliches "Gehalt" für Informationen

Einer der beiden weiteren Angeklagten soll dem Polizeibeamten Aufträge erteilt haben. Der mutmaßliche Auftraggeber wollte demnach Informationen über anhängige Strafverfahren, persönliche Verbindungen, Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse, Fahrzeuge und Aufenthaltsorte von Personen. Diese Personen waren offenbar an einem Rechtsstreit beteiligt, in dem der mutmaßliche Auftraggeber zur Zahlung von Schadenersatz in Millionenhöhe verurteilt worden war. Für die Beschaffung der Informationen soll der angeklagte Polizist fast zwei Jahre lang eine monatliche Vergütung von knapp 3.600 Euro erhalten haben.

