Bei Rot über die Ampel - vier Verletzte im Landkreis Celle

Vier Verletzte - das ist die Bilanz einer Rotlichtmissachtung in Eicklingen (Landkreis Celle). Ein 70 Jahre alter Kleinbusfahrer hatte am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 214 in Richtung Celle eine rote Ampel ignoriert. Der Bus kollidierte mit einem von der Seite kommenden Lieferwagen. Der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer sowie der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden beiden 14 und 15 Jahre alten Insassen des Kleinbusses erlitten leichte Verletzungen. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

