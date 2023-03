Stand: 26.03.2023 13:13 Uhr Auto rast in Garagenwand - Fahrer hinterlässt Trümmer und flüchtet

Am frühen Sonntagmorgen hat es in Winsen (Aller) im Landkreis Celle einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit hohem Schaden gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Autofahrer mit seinem Pkw aus unbekannten Gründen beim Abbiegen von der Straße ab und prallte in eine Garagenwand. Der Mercedes durchbrach die Wand. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Garage und der Vorgarten komplett verwüstet. Der Unfallverursacher habe sich unerkannt zu Fuß vom Unfallort entfernt, so die Polizei. Die Wand musste nach der Bergung des Pkw durch die Feuerwehr stabilisiert werden. Die Fahndung nach dem Fahrer dauert an. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

VIDEO: Winsen: Auto prallt gegen Garage von Wohnhaus - hoher Schaden (1 Min)

