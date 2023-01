Stand: 11.07.2013 11:42 Uhr Ausgekrümelt: Keks unter Dauerüberwachung

Lange wenig beachtet, dann aus den Fängen des Krümelmonsters befreit und nun glänzend poliert zurück an den angestammten Platz: Das goldene Wahrzeichen des Keks-Herstellers Bahlsen prangt wieder frisch restauriert am Firmensitz in Hannover. "Wir möchten uns bei allen bedanken, die während der Abwesenheit des goldenen Kekses mit uns gefiebert und uns dabei unterstützt haben, dass er zurückkehrt", sagte Firmenchef Werner M. Bahlsen. "Wir sind sehr glücklich, dass wir heute das Original wieder anbringen können." Eine bewegte Geschichte hat der 20-Kilogramm-Keks hinter sich. Und damit er von nun an wirklich in Ruhe gelassen wird, hat sich Bahlsen etwas ausgedacht. Künftig steht der Keks unter Videobeobachtung, damit vermeintliche Diebe sich gar nicht erst an ihn heran trauen.

Weitere Informationen Chronologie: Krümelmonsters Keks-Klau Dem Keks-Hersteller Bahlsen wird ein goldenes Wahrzeichen gestohlen. Das Krümelmonster meldet sich als Erpresser. Eine Nachricht aus Hannover geht um die ganze Welt. (07.05.2013) mehr

Täter wurde nie gefasst

Vor rund einem halben Jahr war der Keks einfach verschwunden. Es folgten Bekennerschreiben eines selbsternannten Krümelmonsters. Nach gut zwei Wochen tauchte der Keks dann vor der Leibniz Universität wieder auf - als Kette hing er um den Hals einer Pferdestatue. Nach Untersuchungen der Polizei konnte Firmenchef Bahlsen sein Heiligtum wieder in die Arme schließen. Anfang Mai stellte die Staatsanwaltschaft Hannover das Diebstahl-Verfahren ein. Bis heute konnte der Dieb nicht gefasst werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.07.2013 | 09:30 Uhr