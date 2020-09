Aufsichtsrat stimmt massivem Stellenabbau bei Continental zu Stand: 30.09.2020 15:18 Uhr Es ist besiegelt. Der Aufsichtsrat von Continental hat zugestimmt, die Werke in Aachen und Karben zu schließen. In Regensburg fallen bis zu 2.100 Jobs weg. Die IG BCE spricht von "Kahlschlag".

Während das Reifenwerk in Aachen Ende 2021 aufgegeben wird, soll der Standort für Automobilelektronik im hessischen Karben bis Ende 2024 schließen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch am Hauptsitz in Hannover mit. Zusammen mit Arbeitsplätzen im Werk im bayerischen Regensburg macht das bereits rund 4.800 Stellen, die wegfallen beziehungsweise "verändert" werden. Demnach sollen Mitarbeiter umgeschult und Jobs verlagert werden.

IG-BCE-Chef: "Gesamte Mannschaft vor den Kopf gestoßen"

Arbeitnehmervertreter kritisierten den Aufsichtsratsbeschluss umgehend. Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, sprach von einem "Kahlschlag-Konzept" des Unternehmens. "Continental hat die gesamte Mannschaft vor den Kopf gestoßen, die eigene Unternehmenskultur beschädigt und die betriebliche Mitbestimmung mit Füßen getreten", sagte er. Vor der Sitzung des Aufsichtsrates hatten am Dienstag in Hannover rund 2.000 Beschäftige des Zulieferers demonstriert. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte sich im Vorfeld irritiert über das Ausmaß der Sparmaßnahmen gezeigt.

Conti will jährlich eine Milliarde Euro sparen

Conti begründet die drastischen Pläne mit dem Strukturwandel in der Autoindustrie und der Corona-Absatzkrise. Bundesweit sollen durch die Umstrukturierung 13.000 Jobs wegfallen beziehungsweise "verändert" werden, weltweit sogar 30.000 Stellen. Ziel des Konzerns ist es, von 2023 an jährlich mehr als eine Milliarde Euro einzusparen. Betriebsräte und Gewerkschafter beklagen, dass sie in den Entscheidungsprozess nicht eingebunden worden seien.

