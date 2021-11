Stand: 02.11.2021 07:36 Uhr Alfeld: Erst gehen Hunde, dann die Besitzer aufeinander los

In Alfeld im Lankreis Hildesheim haben sich zwei Hundebesitzer geprügelt. Beide hatten am Sonntag ihre Tiere in den Leinewiesen frei laufen lassen, wie die Polizei mitteilte. Der Jagdhund und der Labrador gingen aufeinander los, einer der Hundebesitzer versuchte, sie zu trennen. Laut Polizei schlug er dabei nicht nur den anderen Hund mit der Leine, sondern auch dessen Halter. Der verpasste ihm daraufhin einen Faustschlag ins Gesicht. Gegen beide wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

