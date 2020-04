Stand: 17.04.2020 09:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zu laut? Waschbär schaltet Kirchenglocken ab

Morgens, mittags und abends läuten die Kirchenglocken in Löwenhagen - normalerweise. Doch in dem Ortsteil der Gemeinde Niemetal (Landkreis Göttingen) herrschte zuletzt mehrfach Stille. Der Grund war zunächst nicht klar: Die Anlage im Turm ist relativ neu und wird regelmäßig gewartet. Allerdings war der Hebel, mit dem der Strom ein- und ausgeschaltet werden kann, umgelegt - obwohl der Turm verschlossen war. "Mittlerweile ist das Rätsel allerdings gelöst", sagt Roswitha Kamm vom Kirchenvortstand. Bissspuren am Hebel, Kot und ein Zufallsfoto identifizieren einen Waschbären als Verursacher.

Wie kommt Waschbär in den Glockenturm?

"Wie der Waschbär in den Turm kommt, ist allerdings das große Geheimnis", sagt Ehemann Uwe Kamm, der für die Gemeinde die Lage begutachtet hat. "Wir haben das ganze Dach von innen abgesucht. Es ist uns aber nach wie vor nicht klar, wie das Tier auf den Boden gelangen kann." Statt den Waschbären ein-, beziehungsweise auszusperren, will Kamm einen Käfig für den Hebel bauen. "Ich baue einen Drahtverhau um den Hebel, sodass er nicht mehr dran kommt." Da das Tier keinen nennenswerten Schaden angerichtet habe, dürfe es bleiben.

Tiere breiten sich seit 1930er-Jahren aus

So viel Nachsicht wie in Löwenhagen erleben Waschbären nicht überall in Niedersachsen. In den vergangenen Jahren wurden landesweit jeweils mehr als 15.000 Exemplare erlegt. Die aus Nordamerika stammenden Tiere waren im vergangenen Jahrhundert zur Pelzzucht nach Deutschland gebracht und erstmals im Jahr 1934 am nordhessischen Edersee ausgewildert worden. Seither verbreitet sich der Waschbär - trotz hoher Abschusszahlen. Die Allesfresser haben nach Ansicht von Experten einen erheblichen Einfluss auf die Bestände gefährdeter Arten wie Moorfrosch, Ringelnatter, Gelbbauchunke oder die Europäische Sumpfschildkröte.

