Stand: 15.09.2022 13:15 Uhr Wittingen: 88-Jährige wird von Laster erfasst und stirbt

In Wittingen im Landkreis Gifhorn ist eine Fußgängerin am Donnerstagvormittag von einem Laster erfasst worden und anschließend an ihren schweren Verletzungen gestorben. Der Unfall sei laut einer Polizeisprecherin im Bereich einer Verkehrsinsel in der Innenstadt passiert. Die 88-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist noch unklar, teilten die Beamten mit.

