Stand: 28.03.2023 20:14 Uhr Welpe aus Auto geworfen: Polizei ermittelt gegen Fahrer

Ein Mann soll am Sonnabend einen Welpen in Königslutter aus einem stehenden roten Auto mit Goslarer Kennzeichen geworfen haben. Danach sei er einfach weitergefahren. Eine Frau hatte den Vorfall beobachtet. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Unbekannten. "Die Nachricht vom Vorfall am Sonnabend hat keine Hinweise gebracht, aber die Anteilnahme in den sozialen Medien sei groß", sagte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Gegen den Unbekannten ermittelt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Viele Menschen wollen Welpen aufnehmen

Der kleine Yorkshire-Terrier blieb bei dem Vorfall unverletzt. Inzwischen hätten viele Menschen Hilfe angeboten, einige wollten den Welpen aufnehmen. Das gehe aber nicht, sagte aus dem Bruch. Es müsse geklärt werden, wem das Tier gehöre. Dann könne es gegebenenfalls vermittelt werden. Bis dahin bleibt es in einer Pflegestelle in Königslutter.

