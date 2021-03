Stand: 19.03.2021 08:02 Uhr Vor Abschaltung: Letzte Revision für Atomkraftwerk Grohnde

Das Atomkraftwerk Grohnde im Landkreis Hameln-Pyrmont wird am Freitagabend für die letzte Revision heruntergefahren. In den kommenden Wochen werden zahlreiche Aggregate und Leitungen überprüft. Darüber hinaus wird der Reaktor geöffnet und mit neuen Brennelementen beladen. Wegen der Corona-Pandemie dauern die Arbeiten länger: Statt drei sollen es vier Wochen werden. Nach Angaben des Betreiberkonzerns Preussen Elektra werden statt 1.000 nur 430 Mitarbeiter von Fremdfirmen gleichzeitig auf dem Kraftwerksgelände tätig sein, um die Hygieneabstände einhalten zu können. Die Revision kostet zwölf Millionen Euro. Das AKW soll am 31. Dezember 2021 endgültig vom Netz gehen.

