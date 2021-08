Stand: 13.08.2021 16:51 Uhr Vermisster Karsten M.: Bringt "Aktenzeichen XY" Hinweise?

Die Polizei sucht noch immer den vermissten Karsten M. aus dem Landkreis Goslar. Die Ermittler gehen davon aus, dass er tot ist - und erhoffen sich nun durch "Aktenzeichen XY ... ungelöst" weitere wichtige Hinweise. Die Folge der ZDF-Sendung wird am Mittwoch ausgestrahlt. Im Verdacht, den verschwundenen 51-Jährigen getötet zu haben, steht ein Bundespolizist. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der 50-Jährige bestreitet die Tat. Die Mordkommission suche indes "unter Hochdruck und mit viel Personal" nach dem Vermissten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Polizei sucht einen Taxifahrer

Dass der Fall in der bekannten Kriminalsendung zum Thema wird, sei ein weiterer Versuch, Hinweise der Bevölkerung zu erhalten, so die Ermittelnden. Die Suche konzentriert sich laut Staatsanwaltschaft und Polizei weiter auf einen Taxifahrer, der am 13. April zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr einen Mann am ehemaligen Expo-Gelände in Hannover mitgenommen hat. Auch erhoffen sich die Beamten Zeugen für die Zeit, bevor das Auto des 51-jährigen Vermissten auf dem Expo-Gelände abgestellt wurde - also für den Zeitraum zwischen etwa 5.30 Uhr und 9.30 Uhr am selben Tag. Mit der Auswertung der Ergebnisse sei frühestens zwei Tage nach der Fernsehsendung zu rechnen.

Videos 1 Min Vermisstenfall Karsten M.: Befreundeter Polizist festgenommen Seit Mitte April ist der 51-Jährige aus dem Landkreis Goslar verschwunden. Der Bundespolizist soll ihn getötet haben. (19.05.2021) 1 Min

Betonfüße und Stacheldraht werden gesucht

Im Garten von Karsten M. in Liebenburg waren den Ermittelnden zufolge Blutspuren festgestellt worden, ebenso in seinem Auto, das drei Tage später in Hannover gefunden wurde. Die Ermittelnden suchen nach Gegenständen, die der 50-jährige Verdächtige nach der Tat in verschiedenen Baumärkten der Region sowie im Raum Bitterfeld in Sachsen-Anhalt gekauft haben soll. Von ihnen fehle bislang jede Spur. Dabei handele es sich um elf Rasengittersteine, 16 Baustahlmatten, zudem Bauzaunelemente, Betonfüße sowie mehrere Rollen Stacheldraht.

Ging es um einen Beziehungsstreit?

Nach einer früheren Polizeimitteilung waren Opfer und Beschuldigter befreundet. In einem Konflikt zwischen den Männern könnte es um eine Frau gegangen sein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

