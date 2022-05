Stand: 24.05.2022 11:38 Uhr Verfolgungsfahrt nach Sachsen-Anhalt: Fahrzeugdieb gestellt

Als Beamte der Braunschweiger Polizei auf der A2 in der Nacht auf Dienstag einen BMW X5 kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete in Richtung Berlin. Der 40-Jährige hatte den BMW zuvor in Wesendorf gestohlen. Mit einer Geschwindigkeit von 250 km/h fuhr der Mann über die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt und weiter auf die A14 in Richtung Halle. In Höhe Sülzetal fuhr der BMW auf ein Begleitfahrzeug eines Schwertransporters auf. Der Fahrer des Begleitfahrzeuges und der Fahrer des BMW wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Infolge des Verkehrsunfalles war die A14 in Fahrtrichtung Halle vollgesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.05.2022 | 15:00 Uhr