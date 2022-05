Stand: 03.05.2022 10:50 Uhr VW-Chef Diess warnt vor Engpässen in der Gasversorgung

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat am Montagabend auf einer Veranstaltung mit Bürgern vor den Risiken in der Gas-Versorgung durch den Ukraine-Krieg gewarnt. Sollte es im Konflikt mit Russland zu Einschränkungen bei Gaslieferungen kommen, könne dies das größte Pkw-Werk des Konzerns besonders treffen, sagte Diess. Als Konsequenz werde der Autobauer seine Energieversorgung vorübergehend länger auf Kohle stützen. Eigentlich stellt VW sein Kraftwerk am Stammsitz in Wolfsburg derzeit auf Gas um. Langfristig sei Gas die umweltschonendere Variante, sagte Diess. Beim Thema Halbleiterversorgung geht der Konzernchef davon aus, dass sich die Lage ab der Jahresmitte deutlich entspannen wird. Volkswagen werde die Produktion dann steigern.

