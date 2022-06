Tote 15-Jährige in Salzgitter: Mitschüler unter Mordverdacht Stand: 22.06.2022 18:20 Uhr Die Ermittler verdächtigen zwei jüngere Mitschüler, das Mädchen aus niedrigen Beweggründen ermordet zu haben. Die Leiche wurde obduziert, das Ergebnis wird am Donnerstag erwartet.

Das Motiv soll nach bisherigen Ermittlungen im persönlichen Bereich liegen, hieß es am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Demnach kannten sich die Jungen und die 15-Jährige. Sie hätten im selben Stadtteil gelebt und seien auf dieselbe Schule in Salzgitter-Fredenberg gegangen. "Wir gehen derzeit von einem Mord aus niedrigen Beweggründen aus", sagte Behördensprecher Hans Christian Wolters. Hinweise auf eine Sexualstraftat gebe es derzeit nicht.

VIDEO: Totes Mädchen: Zwei Schüler unter Tatverdacht (1 Min)

U-Haft für 14-Jährigen , 13-Jähriger noch nicht strafmündig

Für den 14-Jährigen sei beim Amtsgericht Braunschweig ein Haftbefehl wegen Mordes beantragt worden. Eine Inhaftierung des 13-Jährigen sei wegen der Strafunmündigkeit nicht möglich, über den Tatverdacht gegen ihn sei das Jugendamt informiert worden. Die Einrichtung stehe im intensiven Kontakt mit der Polizei, sagte der Jugenddezernent in Salzgitter, Dirk Härdrich. Sofern eine Inobhutnahme in Betracht komme, sei die Zustimmung der Eltern oder eine Entscheidung des Familiengerichts über die elterliche Sorge notwendig. "Eine Zwangsunterbringung ist nur durch familiengerichtlichen Beschluss zulässig", sagte er.

Ermittler gehen von Sonntag als Tatzeitpunkt aus

Es seien alle schockiert und entsetzt über den Tod der Schülerin, sagte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel am Mittwoch. "Ich verurteile dieses grausame und kaltblütige Verbrechen aufs Schärfste", sagte er und drückte der Familie und den Freundinnen und Freunden des Opfers Mitgefühl aus. Nach ersten Erkenntnissen ist die Schülerin Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. "Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus", sagte Wolters. Für die Strafverfolger deute vieles darauf hin, dass die Tat am Sonntag begangen wurde. Zu den Vorwürfen hätten sich die Verdächtigen zunächst nicht geäußert.

Obduktionsergebnis für Donnerstag erwartet

Unterdessen soll die Leiche der 15-Jährigen gerichtsmedizinisch untersucht werden. Das Obduktionsergebnis erwarteten die Ermittler am Donnerstag. Die Leiche der Schülerin war am Dienstagmittag im Unterholz einer Grünanlage entdeckt worden. Ob der Fundort auch der Tatort ist, war zunächst unklar. Die 15-jährige Schülerin war am Sonntag als vermisst gemeldet worden. Bei den Suchmaßnahmen setzte die Polizei Spürhunde und Drohnen ein. Es waren rund 50 Kräfte im Einsatz. Der Fundort in Fredenberg war auch am Mittwoch noch abgesperrt und Ermittler setzten ihre Spurensuche fort. Es gehe darum, den Tathergang schnell und möglichst genau zu rekonstruieren, sagte ein Polizeisprecher aus Salzgitter. Auch Zeugenvernehmungen wurden demnach fortgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.06.2022 | 18:00 Uhr