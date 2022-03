Stand: 01.03.2022 08:17 Uhr Symrise steigert Umsatz und hebt Dividende an

Das DAX-Unternehmen Symrise hat im vergangenen Jahr von der Wiederbelebung des Reiseverkehrs und guten Geschäften rund um Heimtiernahrung profitiert. Hinzu kommt der zunehmende Außerhaus-Verzehr, was die Nachfrage nach Zusätzen für Getränke antrieb. Dem standen hohe Kosten für Energie und Rohstoffe gegenüber. Der Umsatz des Herstellers von Duftstoffen, Aromen und anderen Lebensmittelzusätzen stieg 2021 im Jahresvergleich um 8,7 Prozent auf 3,83 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in Holzminden mittelte. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 9,6 Prozent auf 814 Millionen Euro zu. Den Überschuss steigerte Symrise um 68 Millionen auf 375 Millionen Euro. Die Dividende soll von 0,97 auf 1,02 Euro je Aktie steigen.

