Stand: 25.01.2021 15:15 Uhr Strafanzeige: Rechtsextremer greift Polizeibeamte an

Ein stadtbekannter Rechtsextremer erwartet eine Strafanzeige wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte, das teile die Polizei Braunschweig mit. Der mehrfach wegen Körperverletzung verurteilte Pierre B. soll bei einer Kundgebung der Partei Die Rechte am Wochenende Beamte angegriffen haben. Daraufhin kam am Sonnabend in Gewahrsam, mittlerweile befindet er sich wieder auf freiem Fuß.

