Start in Northeim: Zirkus Knie öffnet wieder die Manege Stand: 03.06.2022 11:00 Uhr Nach zwei Jahren Pause infolge der Corona-Pandemie geht der Zirkus Charles Knie wieder auf Deutschland-Tour. Der erste Stopp ist in Northeim - danach geht es nach Hameln.

Für den Neustart hat das in Einbeck ansässige Unternehmen ein Novum vorbereitet: Es sei die erste Produktion auf einer Bühne, die mit 100.000 Litern Wasser und 300 Pumpen ausgestattet ist, sagte Direktor Sascha Melnjak. In der Manege sind vor allem Artisten, Comedians und ein Magier zu sehen. Bis auf Papageien und Hunde gibt es in der Manege keine Tiere.

VIDEO: Corona Kompakt: Zirkus wird zum Freizeitpark (08.07.2020) (2 Min)

Artisten aus Russland und Künstler aus der Ukraine

Dafür stehen beim Zirkus Artisten und Künstler aus der Ukraine und Russland gemeinsam auf der Bühne. "Das ist für uns selbstverständlich, im Team zu arbeiten", sagt Melnjak. Auch in diesem Jahr wird ein Orchester aus der Ukraine die russischen Künstler der Wassermanege begleiten.

Tour läuft bis November

Der Zirkus Charles Knie hat in der Corona-Pandemie versucht, mit einem Freizeitparkangebot über die Runden zu kommen, das auch dieses Jahr bis zum 28. August geöffnet ist. Zusätzlich will Melnjak mit seinem Zirkus bis November durch rund 20 deutsche Städte touren. Zum Auftakt gastiert er bis einschließlich Montag in Northeim. Die nächsten Stationen sind Hameln sowie Bielefeld, Münster und Hamm in Nordrhein-Westfalen.

