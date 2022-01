Sexuelle Übergriffe: Hauptzeugin belastet Göttinger Professor Stand: 24.01.2022 21:34 Uhr

von Wieland Gabcke

21 Straftaten, Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Freiheitsberaubung - das wirft die Staatsanwaltschaft dem Professor vor. Vor allem: Schläge mit einem Stock auf den Po einer Doktorandin. Nach der Verlesung der Anklage am vergangenen Mittwoch hat am zweiten Prozesstag zunächst der Angeklagte das Wort. Über seine Verteidigerin lässt der 57-Jährige seine Aussage verlesen, ein Geständnis legt er nicht ab. Der Professor räumt ein, seiner ehemaligen Doktorandin 2014 auf den Oberschenkel gehauen zu haben, damit sie mit ihrer Doktorarbeit "in die Strümpfe komme", zitiert ihn die Verteidigerin am Montag.

Verteidigerin: Angeklagter bereut seine Taten

Danach sei die Doktorandin selbst auf die Idee gekommen, dass der Professor sie mit einem Bambusstock schlagen solle. Diese Praxis sei im Heimatland der Doktorandin üblich, als Motivation. "Sie bat das zu tun, das hat sich dann so gesteigert, dass immer ein Bambusstock auf dem Schreibtisch lag", heißt es weiter. Irgendwann habe die Doktorandin gesagt, es reiche allmählich, bis sie es dann gar nicht mehr gewollt habe. "Es gab keinerlei sexuelle Beziehung, die Anklage ist mir schleierhaft", lässt der Angeklagte über seine Verteidigerin ausführen. Dennoch bereue er sein Verhalten und "hätte das an der einen oder anderen Stelle besser sein lassen". Ihr Mandant befinde sich in Therapie, erklärt die Anwältin.

Anwalt der Frau sieht dem weiteren Verlauf gelassen entgegen

Gegenüber dem NDR in Niedersachsen wollte sich die Verteidigerin am Montag nicht äußern. Als "kompletten Blödsinn" bezeichnet hingegen der Anwalt der betroffenen Doktorandin, Steffen Hörning, die Einlassung des Angeklagten. "Ich habe mit meiner Mandantin zahlreiche Gespräche geführt und davon war nie die Rede", so Hörning. Der weiteren Beweisaufnahme sehe er gelassen entgegen. "Nachdem meine Mandantin vollständig ausgesagt hat, wird nach meiner Einschätzung allen im Saal klar sein, mit Ausnahme des Angeklagten vielleicht, dass sich die Vorfälle genauso zugetragen haben, wie sie es von Beginn an geschildert hat", zeigt sich der Anwalt überzeugt.

Zeugin war ab 2013 Doktorandin bei Angeklagtem

Ihre Aussage macht die 38-Jährige schließlich auf Englisch, simultan übersetzt von einer Dolmetscherin. Ein paar Meter entfernt, in ihrem rechten Augenwinkel, sitzt der Angeklagte. Die 38-Jährige berichtet zunächst, dass der Professor 2013, als sie bei ihm ihre Doktorarbeit begann, zuvorkommend, freundlich und hilfsbereit gewesen sei. Als der Richter wissen will, was da noch an anderen Sachen passiert sei, berichtet die Frau von mehrfachen Übergriffen. Vorfälle, die bereits am ersten Prozesstag von der Anklage größtenteils verlesen worden waren.

Zeugin: Schläge mit dem Bambusstock

Im Juli 2014 sei der erste Übergriff gewesen, abends in seinem Büro, als sonst niemand mehr im Institut war. Damals habe sie den Professor informiert, dass sie eine Seminaranmeldung vergessen habe. Der Professor sei "wütend gewesen, dass ich ihn nicht informiert habe, deshalb müsse ich bestraft werden". Er habe sie aufgefordert, ihre Kleidung auszuziehen, damit er ihr mit einem Bambusstock auf den nackten Po schlagen könne. Die Zeugin erklärt, sie habe sich geweigert. Ihr Ehemann, der ebenfalls ein Doktorand des Professors gewesen sei, hätte das nie akzeptiert. Dann habe der Professor ihr gedroht: "Ich kann Sie auch vor allen schlagen." Sie habe solche Angst gehabt, und da sie das System in Deutschland nicht kannte, habe sie eingewilligt, dass er sie bestrafen dürfe. "Aber ich wollte nicht meine Kleidung ausziehen." Dann habe der Professor die Tür abgeschlossen und ihr 15-mal mit dem Bambusstock auf das Gesäß geschlagen. "Das hat sehr weh getan, aber ich habe nicht gezeigt, dass ich Schmerz spürte, ich wollte es nur beenden." Danach habe der Professor sie umarmt und sie aufgefordert, sich für die Schläge zu bedanken.

"Er bestraft mich und er ist freundlich"

Der Angeklagte schüttelt während der Zeugenaussage mehrfach den Kopf und macht sich Notizen. Die Zeugin berichtet von neun weiteren Vorfällen bis 2017, hörbar emotional und sichtbar angefasst. Von immer heftigeren Schlägen und Wutausbrüchen des Professors. Auch von einem unvermittelten Schlag auf ihre Brüste, nachdem sie Mutter geworden war. Der Professor habe diese "Strafe" mit einer falschen Zahl in einem Vortrag begründet und auch um "ihre Milchproduktion anzuregen". Geradezu irritiert gibt sie dann zu Protokoll: "Auf der einen Seite bestraft er mich, auf der anderen Seite war er sehr freundlich und fürsorglich für meine Familie."

Doktorandin zeigt Doktorvater an

2017 habe sie sich dann erstmals mit anderen Frauen am Institut ausgetauscht, die von ähnlichen Übergriffen durch den Professor berichtet hätten. Sie wandten sich an die Gleichstellungsbeauftragte der Universität und schalteten die damalige Universitätspräsidentin ein. Der Professor wurde anschließend von seinen Diensten entbunden. Die Universität habe ihr dann geholfen, einen neuen Betreuer für ihre Dissertation zu finden. Ihren ehemaligen Doktorvater zeigte die 38-Jährige an. Ihr Ehemann sei fassungslos gewesen, als sie sich ihm offenbart hatte und habe ihr eine Psychotherapie besorgt. "Es ging mir damals sehr schlecht, ich war psychisch am Boden." Heute sei es ihr aber wichtig, gegen den Professor auszusagen.

Professor könnte Beamtenstatus verlieren

Zwei weitere Frauen wollen sich im Laufe des Prozesses am Landgericht ebenfalls äußern. Sie werfen dem Professor ähnliche Übergriffe vor. Ein Sachverständiger soll dann später ein psychiatrisches Gutachten über den Angeklagten vorlegen. Sollte der Göttinger Professor zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt werden, würde er nach Angaben des Verwaltungsgerichts Göttingen automatisch seinen Beamtenstatus verlieren. Geht der Strafprozess am Landgericht anders und mit einer milderen Strafe aus, muss das Verwaltungsgericht sich noch einmal mit dem Fall befassen. Dort ruht derzeit ein Verfahren, mit dem die Universität dem Professor seinen Beamtenstatus entziehen will.

