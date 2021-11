Schokoladenhersteller aus Peine versüßt die Corona-Impfung Stand: 03.11.2021 10:27 Uhr Mit Schokolade will die Firma Rausch aus Peine heute zur Corona-Impfung locken. Die Aktion läuft bis zum Abend - direkt in der Schokoladenfabrik.

Noch bis 18.30 Uhr können sich alle Impfwilligen ohne Anmeldung, aber mit Maske und Impfpass, in der Schokoladenfabrik melden. Dort verabreichen Ärzte dann den Wirkstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer. In den 15 Minuten Wartezeit nach der Impfung erhalten die Impflinge dann ein Getränk - und Schokolade. Mit der Aktion will die Peiner Firma nach eigenen Angaben dazu beitragen, dass sich auch noch die letzten ungeimpften Peiner vor Corona schützen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.11.2021 | 09:30 Uhr