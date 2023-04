Stand: 19.04.2023 10:05 Uhr Raubüberfall in Wolfsburg: Passant hilft, Diebe zu fassen

Ein aufmerksamer Passant hat der Polizei in Wolfsburg dabei geholfen, zwei mutmaßliche Diebe festzunehmen. Die 16- und 19-Jährigen waren maskiert in einen Laden gegangen. Darin bedrohten sie eine der beiden Verkäuferinnen mit Messern und zwangen sie, Geld aus der Kasse herauszugeben. Die Frauen blieben unverletzt, so die Polizei. Der Passant beobachtete die verdächtigen Männer und alarmierte die Beamten. Als die beiden Verdächtigen mit ihrer Beute fliehen wollten, verfolgte er sie. Kurze Zeit später wurden sie von einer Streifenwagen-Besatzung festgenommen. Die Polizei prüft nun, ob der 16-Jährige aus dem Landkreis Börde und der 19-Jährige aus Wolfsburg als Täter für weitere Raubüberfälle in Frage kommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.04.2023 | 08:30 Uhr