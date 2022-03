Stand: 30.03.2022 17:22 Uhr Polizei warnt Hundebesitzer vor Giftködern in Süpplingen

In Süpplingen im Landkreis Helmstedt haben Unbekannte offenbar vergiftete Hundeköder ausgelegt. Nach Angaben der Polizei hatte zunächst am Mittwochvormittag eine Hundebesitzerin die Beamten darüber informiert, dass ihr Hund im Bereich des Steinweg vermutlich vergifteten Fleischsalat gefressen habe. Sie sei sofort zu einem Tierarzt gefahren, der den Hund erfolgreich behandelt habe. Wenig später gingen weitere Hinweise bei der Polizeistation Süpplingen ein, dass bereits in den letzten Tagen verdächtige Fleischstücke im Bereich verschiedener beliebter Hunderunden aufgetaucht seien. Hunde- und Katzenbesitzer werden gebeten, besonders aufmerksam zu sein. Bei Verdacht einer Vergiftung sollte sofort ein Tierarzt aufgesucht und im günstigsten Fall der Köder mitgenommen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.03.2022 | 15:00 Uhr