Stand: 17.03.2021 09:12 Uhr Naturschützer marschieren gegen Gipsabbau im Südharz

Im Südharz soll weiter Gips abgebaut werden. Naturschützer sind gegen diese Pläne des Landwirtschaftsministeriums in Hannover. Und sie haben deshalb einen Protestmarsch organisiert. Am Dienstagnachmittag starten die Wanderer in Tettenborn, einem Ortsteil von Bad Sachsa. Auch der Landkreis Göttingen, die Stadt Osterode und Umweltminister Olaf Lies von der SPD lehnen den weiteren Gipsabbau im Südharz ab.

VIDEO: Weiße Berge in Gefahr - Die Gipslandschaft im Harz (29 Min)

