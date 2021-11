Stand: 26.11.2021 10:48 Uhr Mehr als 40 Todesfälle in Wolfsburger Pflegeheim

Die Zahl der Todesopfer nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Wolfsburger Hanns-Lilje-Pflegeheim ist auf 41 angestiegen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, starben zwei Frauen im Alter von 85 und 86 Jahren sowie ein 80-jähriger Mann, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Zuvor waren am Montag und Dienstag in dem Heim jeweils zwei Todesfälle gemeldet worden. Das Hanns-Lilje-Haus gilt als die bundesweit am stärksten vom Coronavirus betroffene Einrichtung für alte Menschen.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Noch ist unklar, wie das Virus in das Pflegeheim der Diakonie gelangt ist. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Im März hatte sich rund die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung mit insgesamt 165 Plätzen mit dem Virus angesteckt. Infizierte und nichtinfizierte Bewohner wurden daraufhin nach Etagen voneinander getrennt.

Weitere Tests bis Freitag

Bis Freitag sollen alle Bewohner und alle Beschäftigten erneut auf das Virus getestet werden, auch diejenigen, die bereits positiv getestet wurden, teilte das Hanns-Lilje-Heim mit. "Wir hoffen, dass wir nach Vorliegen der Ergebnisse dann auch eine Aussage zur Zahl der Genesenen machen können", sagte eine Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.04.2020 | 06:30 Uhr