Stand: 11.04.2023 17:40 Uhr Massenschlägerei in Wolfsburger Kneipenmeile "Kaufhof"

In der Wolfsburger Kneipenmeile "Kaufhof" ist es am Ostersonntag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. 20 bis 30 Personen seien aneinander geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten hätten jedoch schnell eingreifen können und damit eine weitere Eskalation verhindert. Ein 27-Jähriger wurde leicht verletzt. Mehrere Beteiligte verhielten sich laut Polizei aggressiv gegenüber den Beamten. Zwei Männer wurden in Gewahrsam genommen. Gegen sie laufen Verfahren wegen Beleidigung und Widerstand. Die Hintergründe der Schlägerei werden noch ermittelt. Die Polizei hat angekündigt, die Partymeile verstärkt zu kontrollieren.

