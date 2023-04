Stand: 20.04.2023 11:21 Uhr Marode Berliner Brücke in Wolfsburg soll neu gebaut werden

Die Stadt Wolfsburg hat entschieden, dass die Berliner Brücke neu gebaut werden soll. Zuvor hatten Experten Betonstruktur und Boden rund um das Bauwerk untersucht. Ein entsprechender Vorschlag wird laut Stadt nun in die Beratungen der politischen Gremien eingebracht. Der Rat wird voraussichtlich Mitte Mai über die Pläne entscheiden. Auch eine Tunnellösung sei geprüft, aber als zu teuer verworfen worden, hieß es vonseiten der Stadt. Ziel sei es, den Neubau jetzt so vorzubereiten, dass er beizeiten die alte Brücke ablöst, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU). Bis es so weit ist, sei die Brücke sicher befahrbar, stellte die Stadt Wolfsburg klar. Einen Termin für einen möglichen Baustart gibt es demnach noch nicht. Der Kostenrahmen wurde ebenfalls nicht genannt. Die Berliner Brücke in Wolfsburg ist laut der Stadt der wichtigste Verkehrsknotenpunkt der Kommune.

Jederzeit zum Nachhören

