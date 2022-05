Stand: 20.05.2022 15:56 Uhr Landkreis Göttingen: Unbekannte legen Giftköder aus

Im Landkreis Göttingen haben mehrere Hunde mutmaßliche Giftköder gefressen. Die Tiere verkrampften, waren apathisch und ihre Schnauze schäumte, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Unbekannte Täter sollen die Köder in Billingshausen und Groß Schneen ausgelegt haben. In einem Fall könnte es sich um Rattengift gehandelt haben. Die Hunde wurden in Tierkliniken gebracht. Die Polizei in Göttingen ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

