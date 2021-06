Kran-Unfall in Göttingen: Identität des Toten geklärt Stand: 14.06.2021 21:33 Uhr Der tödliche Kran-Unfall in Göttingen könnte durch eine Manipulation ausgelöst worden sein. An dem Kran sei eine Art automatische Feststellbremse außer Betrieb gewesen, so die Staatsanwaltschaft.

Inzwischen ist die Identität des Toten nach Informationen des NDR in Niedersachsen geklärt. Es handelt sich um einen Bauarbeiter aus Südosteuropa. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Unglücksopfers in die Wege geleitet. Dies teilte Sprecher Andreas Buick am Montag mit. Gegen den 42 Jahre alten Kran-Führer werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Er habe möglicherweise ein zu hohes Gewicht bewegt, sodass der Kran umkippte. Laut Buick ist der Kranführer im Sauerland gemeldet. Ursprünglich stamme er aus dem ehemaligen Jugoslawien.

Zweiter Arbeiter im Koma

Die Klärung der Identität des Toten hatte sich schwierig gestaltet. Eine Polizeisprecherin sagte dem NDR in Niedersachsen, dass der Mann keine Papiere bei sich getragen habe. Außerdem habe es Sprachbarrieren mit dem Subunternehmer, der ihn beschäftigt hatte, gegeben. Bei dem Unglück war ein zweiter Arbeiter schwer verletzt worden. Sein Zustand sei kritisch, so die Polizei. Der 40-jährige Mann sei nach einer Notoperation in ein künstliches Koma versetzt worden. Er war nach dem Unfall mit schwerem Gerät aus den Trümmern geborgen worden.

Behörden untersuchen Unglücksstelle

Vertreter der Gewerbeaufsicht, von Staatsanwaltschaft und Polizei waren am Montag in Göttingen-Esebeck vor Ort, um sich die Unglücksstelle anzuschauen. Am Sonnabend war dort der Baukran auf einen Rohbau gestürzt, in dem die beiden Männer gearbeitet hatten. Der Kran durchschlug die Decke des Rohbaus, die beiden Männer fielen in die Tiefe und wurden unter Betonteilen begraben.

