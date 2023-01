Kein Blindgänger bei Kläranlage in Hann. Münden entdeckt Stand: 11.01.2023 21:20 Uhr Der Kampfmittelräumdienst hat in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) keine Bombe gefunden. Die Stadt hatte einen Blindgänger auf dem Gelände der Kläranlage vermutet.

Es handelte sich jedoch um einen alten Brunnenschacht. Offenbar hatten metallische Anteile am Rahmen des sich in der Erde befindenden Brunnens die Messgeräte der Fachfirma ausschlagen lassen. Am Mittwochvormittag reiste ein Sprengmeister des Niedersächsischen Kampfmittelräumdienst aus Hannover an und grub den Verdachts-Punkt mit der Spezialfirma aus.

Suche nach Blindgängern in Hann. Münden geht weiter

Auch für einen Verdachts-Punkt in der Nähe des Bahnhofs hatte es bereits Entwarnung gegeben. In der Nähe befindet sich aber noch ein weiterer. Um diesen zu untersuchen, muss jedoch die Bahnstrecke gesperrt werden. Das soll im Frühjahr passieren. Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) hatte die Punkte angezeigt. Expertinnen und Experten werteten dafür Luftaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg aus.

