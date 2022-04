Historisches Rathaus in Goslar nach Umbau wieder offen Stand: 23.04.2022 14:17 Uhr Das historische Rathaus in Goslar öffnet am Sonntag nach langjähriger Umbauphase mit einem neuen Nutzungskonzept. Die Eröffnungsfeier beginnt um 12 Uhr mit einem Glockenspiel auf dem Marktplatz.

Das Gebäude wird nach Angaben der Stadt Goslar künftig das Welterbe-Informationszentrum im Ratskeller sowie die Tourist-Information im Erdgeschoss und Obergeschoss beherbergen. Darüber hinaus kehrt der Rat der Stadt Goslaran seine frühere Wirkungsstätte zurück und wird die Ratsdiele sowie das große Sitzungszimmer im Obergeschoss nutzen. Die Stadt Goslar und die Stiftung UNESCO-Welterbe im Harz laden zur feierlichen Eröffnung am Sonntag mit einem Rahmenprogramm ein. Der Umbau hat elf Jahre gedauert - viel länger als geplant. Die Kosten lagen am Ende bei mehr als 14 Millionen Euro, sechseinhalb Millionen Euro - also fast die Hälfte davon - waren Fördermittel.

VIDEO: Geschichte des Bergbaus im Harz ist älter als bisher bekannt (06.06.2021) (3 Min)

Mittelalterliche Armbrustbolzen beim Umbau entdeckt

Beim Umbau des Rathauses hatten Bauarbeiter 2019 mehrere seltene mittelalterliche Armbrustbolzen entdeckt. Die fünf Geschosse sind nach Angaben der Stadt etwa 600 Jahre alt. Zimmerleute fanden sie hinter massiven Holzbohlen, die den großen Sitzungssaal des Rathauses umgeben. Die Geschosse seien nicht für die Jagd, sondern für Kämpfe vorgesehen gewesen, darauf lasse die Form schließen, so die Stadt. Sie seien so konstruiert gewesen, dass sie selbst gepanzerte Ziele in größerer Entfernung hätten durchschlagen können.

Schriftstücke auf Mittelniederdeutsch aufgetaucht

Außerdem wurden bei den Arbeiten 2019 alte Schriftstücke gefunden. "Die Schreiben tragen zum Teil noch relativ gut erhaltene Verschlusssiegel aus Wachs", sagte damals Ulrich Albers, Leiter des Stadtarchivs. "Schriftsprache ist Mittelniederdeutsch". Die Schriftstücke seien aus Papier, nicht aus Pergament - das zeige, dass sie von außerhalb kamen. Denn in Goslar gab es keine Papiermühlen. Die Papiere tauchten bei Arbeiten an der sogenannten Bohlentonne auf, hinter einer historischen Gewölbewand in einem Hohlraum. Solche Hohlräume wurden laut Stadtsprecherin Vanessa Nöhr früher als Mülleimer für alte Verwaltungsschreiben benutzt.

Handwerker haben sich auf kleinen Zetteln verewigt

2020 entdeckten Handwerker bei den Umbauarbeiten im historischen Rathaus zudem eine Flaschenpost aus dem Jahr 1895. Sie war zwischen den Balken eines Vordachs über der hölzernen Außentreppe versteckt. In der Flasche fanden Zimmerleute fünf kleine Zettel mit Botschaften ihrer Kollegen von früher. Neben vier Zetteln mit den Namen der Handwerker sind auf dem fünften Papier Informationen zu den damaligen Arbeiten zu lesen.

