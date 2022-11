Stand: 03.11.2022 18:23 Uhr Helmstedt: Hakenkreuz in Kirche gemalt und Feuer gelegt

Unbekannte haben in einer Kirche im Helmstedter Stadtgebiet Feuer gelegt. Die Täter zündeten nach Aufschluss der St.-Stephani-Kirche um 8 Uhr am Mittwochmorgen mehrere Broschürenstapel auf einem Tisch an, wie die Polizei mitteilte. Die Täter schmierten zudem ein Hakenkreuz auf den Fußboden und verrichteten ihre Notdurft. Gegen 11 Uhr sei der Küster in das Gebäude gekommen und habe das Feuer entdeckt. Er habe beherzt reagiert und es selbst gelöscht, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Sonst hätte das 700 Jahre alte Gotteshaus abbrennen können, da das Feuer direkt unter der Empore aus Holz loderte und aus dem Eingangsbereich Luft in die Kirche ziehe. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen an der Stadtkirche in Helmstedt beobachtet haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.11.2022 | 13:30 Uhr