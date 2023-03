Göttingen: Zwei Blindgänger kontrolliert gesprengt Stand: 25.03.2023 18:12 Uhr Drei Verdachtspunkte hatten die Experten im Vorfeld der Bombenräumung in Göttingen identifiziert. In zwei Fällen mussten die Bomben am Samstag gesprengt werden - in einem Fall gab es Entwarnung.

Bei den zwei gefährlichen Funden handelt es sich um amerikanische Zehn-Zentner-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Beide ließen sich nicht entschärfen. Sie wurden am Nachmittag kontrolliert gesprengt. Die Detonation sei weithin zu hören gewesen, heißt es auf der Internetseite der Stadt Göttingen. Derzeit prüfe der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Lage vor Ort. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass das Sperrgebiet noch nicht freigegeben ist. Die Bombenräumung musste mehrfach unterbrochen werden, weil Menschen verbotenerweise das Sperrgebiet betreten hatten.

Verdachtsfall: Entwarnung bei einer Bombe

Zuvor hatten der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) in einem Fall Entwarnung gegeben. Der sogenannte Teildetonierer stelle keine Gefahr mehr dar, teilten Stadt und Polizei am Mittag mit. Bei der Untersuchung des ersten von drei Verdachtspunkten durch Kampfmittelexperten hatte sich herausgestellt, dass es sich um Reste einer bereits im Zweiten Weltkrieg explodierten Bombe handelt. Diese enthalte kein aktives Zündsystem mehr.

Bombenfunde: Rund 100 Container schützen Arena

Die Bomben mussten in Handarbeit von Sprengmeistern vorsichtig freigelegt werden. Für die Sprengung waren im Vorfeld rund 100 Container aufgestellt worden, die die dicht angrenzende Basketball-Arena schützen. In den Containern sind mit Wasser gefüllte Säcke. Zusätzlich war die Arena mit etwa 2.000 Sandsäcken geschützt.

Kontrollen mit Drohnen und Polizeihubschrauber

Die Kampfmittelexperten hatten die Fundstellen seit etwa 10 Uhr untersucht. Seitdem galt das Gebiet als geräumt. Anwohner hatten das Sperrgebiet in der Göttinger Weststadt bis 6 Uhr verlassen müssen. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Stadtordnungsdienst kontrollierten anschließend das Areal. Unterstützt wurden sie aus der Luft: Am Morgen überflogen zwei Drohnen das Sperrgebiet. Anschließend kontrollierte ein mit Wärmebildkamera ausgestatteter Polizeihubschrauber das Evakuierungsgebiet, wie die Stadt mitteilte.

Person im Sperrgebiet - Untersuchungen zeitweise unterbrochen

Bereits am Mittag mussten die Untersuchungen der verbliebenen Verdachtspunkte zeitweise unterbrochen werden, weil im Sperrgebiet angeblich mehrere Menschen gesichtet worden waren. Eine Person wurde den Angaben zufolge per Drohne verfolgt und von der Polizei aufgegriffen. Eine weiterer Verdacht bestätigte sich nicht. Nach etwa einer halben Stunde konnten die Kampfmittelexperten ihre Arbeit wieder fortsetzen. Bereits im Vorfeld hatte die Stadt in einer Allgemeinverfügung hohe Geldstrafen für Menschen angekündigt, die sich unberechtigt im Sperrgebiet aufhalten. Ihnen drohen demnach bis zu 5.000 Euro Strafe.

Bombenentschärfung: Bis zu 1.800 Einsatzkräfte vor Ort

Bereits am frühen Samstagmorgen waren laut Angaben der Stadt etwa 700 Einsatzkräfte vor Ort. Insgesamt waren nach Informationen der Polizei etwa 1.800 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, THW, Rettungsdiensten und weiteren Hilfsorganisationen in Göttingen im Großeinsatz.

