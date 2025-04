Nach tödlichen Schüssen: Gedenken in Göttingen für Lorenz A. Stand: 29.04.2025 17:50 Uhr Bei einer Gedenkveranstaltung am Gänseliesel in Göttingen für Lorenz A. sind nach Angaben der Polizei am Dienstag rund 350 Menschen zusammengekommen. Die Stimmung sei ruhig, so ein Polizeisprecher.

Bei der Kundgebung in der Innenstadt werden laut Polizei Redebeiträge gehalten. Anlass der Gedenkfeier ist der Tod des 21-Jährigen durch Schüsse eines Polizisten in Oldenburg. Lorenz A. hatte auch einen Bezug zu Göttingen. 2021 hatte er für sechs Spiele Basketball in U-19 Mannschaft von BG Göttingen gespielt, wie der Verein auf Anfrage des NDR Niedersachsen bestätigte.

Freunde aus Göttingen wollen an Lorenz A. erinnern

Laut den Veranstaltern in Göttingen sollen auch Freunde von Lorenz A. sprechen, die ihn noch aus Göttinger Zeiten kennen. Die Veranstalter wollen nach eigenen Angaben außerdem eine Gedenkstätte errichten und eine Demonstration abgehalten. Die Initiative hatte zuvor mit rund 400 Teilnehmenden gerechnet. Nach Angaben der Polizei und der Stadt Göttingen war keine Kundgebung angemeldet worden.

