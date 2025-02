Bad Nenndorf: Vorverkauf für Landesgartenschau bricht Rekord Stand: 17.02.2025 21:21 Uhr Noch nie zuvor hat es in der ersten Phase so viele verkaufte Dauerkarten gegeben: Die Landesgartenschau 2026 in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) übertrifft mit 12.500 Tickets ihre Vorgänger in Niedersachsen.

Seit Dezember haben nach Angaben der Organisatoren mehr als 12.500 Interessierte eine Dauerkarte zum stark vergünstigten Preis gekauft. Zum Vergleich: Für den Vorgänger, die Landesgartenschau in Bad Gandersheim im Jahr 2023, waren zur Eröffnung 9.000 Dauerkarten verkauft. In Bad Nenndorf kommen die meisten Käuferinnen und Käufer laut Organisatoren aus der Samtgemeinde und der direkten Umgebung. Dies zeige einen großen Rückhalt für die Veranstaltung, sagte Stadtdirektor Mike Schmidt (CDU). Das Gelände für die Gartenausstellung werde erst noch angelegt. Es umfasst 30 Hektar - was ungefähr 42 Fußballfeldern entspricht. Die Baukosten liegen laut Betreibergesellschaft bei 34 Millionen Euro. Davon sollen etwa 22 Millionen Euro aus Fördermitteln gedeckt werden.

Erstmals Hunde bei Laga in Niedersachsen erlaubt

Neben den regulären Dauerkarten kauften die Besucherinnen und Besucher außerdem 350 Hunde-Dauerkarten. Nach Angaben der Veranstalter sind in Bad Nenndorf erstmals Hunde bei einer niedersächsischen Landesgartenschau willkommen. Grundsätzlich steigen die Ticketpreise ab sofort: Während es bislang einen Rabatt von 40 Prozent gab, sind die Karten in der nächsten Phase um 24 Prozent reduziert - auf 99 Euro. Tageskarten sind noch nicht im Verkauf. Die Landesgartenschau in Bad Nenndorf unter dem Motto "Hier blüht Vielfalt" beginnt am 29. April 2026 und endet am 18. Oktober 2026.

