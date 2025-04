Stand: 29.04.2025 17:10 Uhr Tödlicher Unfall in Königslutter: Pedelec-Fahrer fährt gegen Bus

In Königslutter (Landkreis Helmstedt) ist am Montagvormittag ein 82 Jahre alter Pedelec-Fahrer nach einem Unfall mit einem Bus gestorben. Wie die Polizei Wolfsburg am Dienstag mitteilte, wollte ein Linienbus an einer Kreuzung rechts abbiegen. Der 27-jährige Busfahrer habe sich langsam in den Kreuzungsbereich vorgetastet, als der Pedelec-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem Radweg in Richtung des Busses fuhr. Trotz sofortiger Bremsung des Busfahrers fuhr der 82-Jährige mit seinem Rad gegen die Front des stehenden Busses und stürzte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Braunschweiger Klinik geflogen. Dort verstarb er aber am Dienstagvormittag.

