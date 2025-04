VW-Konzerngewinn bricht im ersten Quartal um 41 Prozent ein Stand: 30.04.2025 08:27 Uhr Volkswagen hat erneut einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Wolfsburger Autobauer hat nach eigenen Angaben im ersten Quartal des Jahres knapp 2,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht - rund 41 Prozent weniger als im Vorjahres-Quartal.

Ein Grund für den Rückgang ist, dass VW auf dem wichtigen Markt in China zuletzt deutlich weniger Umsatz gemacht hat. Als Grund nannte der Autobauer den harten Wettbewerb in der Volksrepublik. Demnach sackte das operative Ergebnis der dortigen Gemeinschaftsunternehmen von 2,6 auf 1,7 Milliarden Euro ab. VW-Chef Oliver Blume rechnet eigenen Angaben zufolge in diesem Jahr nur noch mit 500.000 bis 1 Milliarde Euro aus China. Auch die Verluste im Batteriegeschäft für E-Autos sind bei Volkswagen demnach größer geworden. Bereits im Vorjahr hatte VW deutliche Gewinneinbußen zu verzeichnen. Unter dem Strich verdiente der Konzern 2024 rund 12,4 Milliarden Euro - das sind 31 Prozent weniger als 2023.

