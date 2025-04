Stand: 28.04.2025 09:19 Uhr Brand im Harz: Löschflugzeug kommt zur Unterstützung

Im Harz ist am Sonntag erneut ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Harz entstand das Feuer etwa zwei Kilometer entfernt von Sorge (Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt. Der Wind habe eine zusätzliche Gefahr mit sich gebracht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Seinen Angaben nach breiteten sich die Flammen auf eine Fläche von knapp zwei Hektar aus. Ein Löschflugzeug und rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Das Feuer war demnach am Sonntagabend unter Kontrolle und ist inzwischen weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr habe am Montagmorgen mit Nacharbeiten wie dem händischen Löschen von Glutnestern begonnen, so der Sprecher. Die Brandursache ist noch unklar.

