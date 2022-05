Stand: 23.05.2022 13:17 Uhr Duderstadt: Unbekannte zerkratzen sechs Autos und Haustür

In Duderstadt haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag sechs geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Nach Angaben vom Montag schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Die Beamten halten es für möglich, dass die Autos von denselben Personen zerkratzt wurden, die in derselben Nacht in derselben Straße die Bewohner eines Hauses durch lautstarkes Klopfen aus dem Schlaf gerissen hatten. Denn an der hölzernen Eingangstür des Hauses stellten die Bewohner den Angaben zufolge ebenfalls mehrere längere Kratzer fest. Nach deren Schilderungen handelte es sich zwei etwa 1,70 beziehungsweise 1,80 Meter große Jugendliche. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05527)980 10 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.05.2022 | 13:30 Uhr