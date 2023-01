Stand: 05.01.2023 21:01 Uhr Blindgänger-Verdacht: Sperrungen in Göttingen

In der Göttinger Weststadt werden vier weitere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden vermutet. Deshalb hat die Stadt einige Bereiche am Leineufer und der Sparkassen-Arena mit Bauzäunen abgesperrt. Wer den abgesperrten Bereich betritt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Das Betretungsverbot gilt bis einschließlich 25. März, dann sollen die im Boden vermuteten Blindgänger unschädlich gemacht werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Donnerstag mit den Vorbereitungen begonnen. Unter anderem soll der Grundwasserspiegel rund um die vier Verdachtspunkte abgesenkt werden. In den vergangenen Jahren wurden in der Göttinger Weststadt mehrfach Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich kontrolliert gesprengt. Ein Unglück wie 2010, als ein Blindgänger unkontrolliert hochgegangen war und drei Sprengstoff-Experten starben, hat es seitdem nicht mehr gegeben.

VIDEO: Göttingen bereitet Bombenräumung vor (2 Min)

