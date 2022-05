Atommüll-Zwischenlager: Bund verspricht mehr Transparenz

Stand: 25.05.2022 09:52 Uhr

In der Debatte um ein geplantes Atommüll-Logistikzentrum in Würgassen hat das Bundesumweltministerium mehr Transparenz zugesagt. Zwei Staatssekretäre hatten den geplanten Standort am Dienstag besucht.