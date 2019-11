Zu viel Bürokratie? Bäcker gegen Bon-Pflicht

Demonstration: Bäcker gegen Bürokratie

NDR 1 Niedersachsen - 18.11.2019 17:00 Uhr Autor/in: Hedwig Ahrens

Ab Januar sollen in Bäckereien generell Kassenbons gedruckt werden. Gegen so viel Bürokratie will das Bäckerhandwerk am Mittwoch in Hannover vor dem Landgericht demonstrieren.