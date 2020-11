Weihnachtsgeschäft startet in Niedersachsen gedämpft Stand: 28.11.2020 20:10 Uhr Der Einzelhandel ist ohne großen Ansturm in die Weihnachtszeit gestartet. Immerhin zogen die Kundenzahlen am ersten Adventswochenende leicht an, so der Handelsverband Niedersachsen-Bremen.

Das stimme die Händler optimistisch, sowohl in den großen Zentren wie Hannover und Braunschweig, aber auch in kleineren Städten wie Lingen im Emsland, sagte Geschäftsführer Mark Alexander Krack zu NDR 1 Niedersachsen.

Kunden müssen corona-bedingt vor Läden warten

Mit dem normalen Weihnachtsgeschäft sei die aktuelle Situation aber nicht zu vergleichen. In Hannover und Braunschweig mussten Kunden vor manchen Läden großer Modeketten wegen der corona-bedingten Einlass- und Abstandsregeln warten. In den Parkhäusern der Städte waren dagegen stets genügend Plätze frei, wie NDR 1 Niedersachsen weiter berichtet.

"Black Friday" als positives Signal für die Händler

Bereits der "Black Friday" mit seinen Rabattaktionen am Freitag sei von den Niedersachsen gut angenommen worden, so Krack. Viele Menschen hätten diesen Tag als Startsignal für den Weihnachtseinkauf verstanden. Diesen Schwung wollten die Händler nun mitnehmen. In Wolfsburg hatte die die Polizei mit einem Großaufgebot die Abstands- und Mundschutzregeln in der Innenstadt kontrolliert. Nach Angaben eines Sprechers hielten sich aber bis auf wenige Ausnahmen alle Kunden dran.

